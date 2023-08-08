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Італія скасувала золоті візи для росіян і білорусів через рік після рекомендації ЄС
17:43 08.08.2023 |
Уряд Італії призупинив участь громадян Росії та Білорусі в програмі Investor Visa for Italy в липні 2023 року - через понад рік після того, як Європейська комісія рекомендувала скасувати "золоті візи" для росіян і білорусів через агресію проти України.
Як пише "Європейська правда", на це звернуло увагу італійське щомісячне видання Altreconomia.
Про скасування "золотих віз" італійська влада повідомила, додавши примітку на вебсторінці програми. Зазначається, що Міністерство економіки Італії ухвалило рішення 14 липня 2023 року на основі рекомендації Єврокомісії від 28 березня 2022-го.
За даними, які отримала Altreconomia, за цей період програмою Investor Visa for Italy скористались щонайменше 36 громадян Росії, із них візу "інвестора" терміном на два роки отримали 32.
Росіяни - найбільша національна група одержувачів італійських "золотих віз" за 2022 рік. Слідом за ними йдуть громадяни США й Британії (по 12), ще 23 - громадяни з-поза меж ЄС, їхню національність не розкривають з міркувань захисту "приватності".
Крім того, зауважує видання, за минулий рік обсяг інвестицій за італійською програмою "золотих віз" досяг максимального показника з 2017-го, відколи цей механізм існує, і становив 32,3 мільйона євро.
В останні роки Європейська комісія закликала держави-члени ЄС скасувати подібні інструменти надання посвідок для проживання, вважаючи їх одним із засобів легалізації фінансових оборудок іноземцями.
А після початку повномасштабного нападу Росії на Україну Єврокомісія знову оголосила суперечливу практику незаконною і рекомендувала країнам ЄС розглянути можливість скасування такого громадянства - особливо якщо люди перебувають у санкційних списках ЄС або підтримують агресивну війну Росії.
За останні місяці Португалія, Ірландія, Греція та Мальта скасували або посилили порядок надання посвідок на проживання іноземним мільйонерам, які інвестують у нерухомість.
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