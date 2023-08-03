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США вперше дозволили продаж ізраїльської «Пращі Давида»
09:30 03.08.2023 |
Сполучені Штати схвалили дозвіл Ізраїлю на продаж системи протиповітряної оборони "Праща Давида" на прохання Фінляндії, що стане першим випадком передання цього озброєння за кордон.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel.
Фінляндія оголосила про бажання придбати систему "Праща Давида" ще у квітні, наступного дня після вступу до НАТО. Але цей крок потребував схвалення США, з якими Ізраїль спільно розробив систему.
Сполучені Штати схвалили дозвіл Ізраїлю на продаж системи протиповітряної оборони "Праща Давида" на прохання Фінляндії, що стане першим випадком передання цього озброєння за кордон.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel.
Фінляндія оголосила про бажання придбати систему "Праща Давида" ще у квітні, наступного дня після вступу до НАТО. Але цей крок потребував схвалення США, з якими Ізраїль спільно розробив систему.
"Праща Давида" виробництва Rafael Advanced Defense Systems здатна перехоплювати ракети і снаряди на відстані до 300 кілометрів. Ізраїль використовує її з 2017 року як систему середнього рівня у межах комплексу протиракетної оборони.
Перший успішний бойовий пуск системи відбувся у травні 2023 року під час контртерористичної операції "Щит і стріла".
Раніше США також схвалили продаж Німеччині ізраїльської системи протиракетної оборони "Хец-3" (Arrow-3) у межах контракту вартістю чотири мільярди євро.
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