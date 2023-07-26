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АНАЛІТИКА

Італія вийде з китайської ініціативи «Один пояс, один шлях» до кінця року – Bloomberg

 

Пані прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час візиту до США проінформує президента Джо Байдена про намір вийти з інвестиційної угоди з Китаєм, підписаної в рамках глобальної ініціативи "Один пояс, один шлях". Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в італійському уряді.

Італія - єдина країна "Великої сімки", яка приєдналася до ініціативи "Один пояс, один шлях". Це сталося у 2019 році, коли прем'єр-міністром країни був Джузеппе Конте, відомий своєю лояльністю до Китаю.

Термін інвестиційного договору в рамках "Один пояс, один шлях" між Італією та Китаєм закінчується наприкінці поточного року, і він має бути автоматично продовжений за взаємної згоди двох країн.

Італія не має наміру офіційно оголошувати про вихід з угоди під час візиту Мелоні до Вашингтона, зазначає агентство. Італійський уряд використає останні місяці дії договору, щоб домовитися з Китаєм про "м'який" вихід з ініціативи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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