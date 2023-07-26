Фінансові новини
- |
- 26.07.23
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Італія вийде з китайської ініціативи «Один пояс, один шлях» до кінця року – Bloomberg
16:50 26.07.2023 |
Пані прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час візиту до США проінформує президента Джо Байдена про намір вийти з інвестиційної угоди з Китаєм, підписаної в рамках глобальної ініціативи "Один пояс, один шлях". Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела в італійському уряді.
Італія - єдина країна "Великої сімки", яка приєдналася до ініціативи "Один пояс, один шлях". Це сталося у 2019 році, коли прем'єр-міністром країни був Джузеппе Конте, відомий своєю лояльністю до Китаю.
Термін інвестиційного договору в рамках "Один пояс, один шлях" між Італією та Китаєм закінчується наприкінці поточного року, і він має бути автоматично продовжений за взаємної згоди двох країн.
Італія не має наміру офіційно оголошувати про вихід з угоди під час візиту Мелоні до Вашингтона, зазначає агентство. Італійський уряд використає останні місяці дії договору, щоб домовитися з Китаєм про "м'який" вихід з ініціативи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики
|У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
|Екснардепу Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді
|Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Косово долучилось до останніх санкцій ЄС проти Росії та Білорусі
|У Нігері заколотники утримують президента. ЗМІ пишуть про держпереворот
|Італія вийде з китайської ініціативи «Один пояс, один шлях» до кінця року – Bloomberg
|МОК не запросив Росію і Білорусь на Олімпійські ігри-2024
|Авіація та товари подвійного призначення: посли ЄС погодили нові санкції проти Білорусі
|Суд ЄС скасував торішнє продовження санкцій проти Пшонки і його сина
Бізнес
|My Netflix — нова функція для тих, кому складно шукати контент
|Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини
|Маск показав новий логотип Twitter
|OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент
|Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99
|Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
|AMD вважає, що штучний інтелект стане «мегатрендом» у світі обчислень