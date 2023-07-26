Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту

Європейський Союз у вівторок, 25 липня, завершив ухвалення регламенту щодо зміцнення європейської напівпровідникової промисловості, спрямований на зменшення залежності від імпорту. Про це повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

Мета цього документу - створення умов для розвитку європейської інноваційної промисловості та підготовка до будь-якої майбутньої кризи у сфері постачання мікросхем. Програма має мобілізувати 43 млрд євро державних та приватних інвестицій і подвоїти частку Євросоюзу на світовому ринку напівпровідників з нинішніх 10% щонайменше до 20% до 2030 року.

"Із законом про чипи Європа стане лідером у світовій гонці напівпровідників. Ми уже бачимо це в дії: нові заводи, нові інвестиції, нові дослідницькі проєкти. І в довгостроковій перспективі це також сприятиме відродженню нашої промисловості та зменшенню нашої зовнішньої залежності", - сказав з цього приводу Ектор Гомес Ернандес, міністр промисловості Іспанії (його країна зараз очолює Євросоюз).

Рада ЄС вказує, що зараз Європа занадто залежна від імпорту мікросхем, що під час пандемії коронавірусу уже створило проблеми для промисловості та інших стратегічних секторів, таких як охорона здоров'я, оборона та енергетика. Закон про чипи має на меті зменшити вразливість ЄС і залежність від іноземних держав.