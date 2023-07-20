Фінансові новини
- |
- 20.07.23
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
MI6 закликає не давати доступ Китаю до жодних наборів даних
12:28 20.07.2023 |
Країни у всьому світі мають бити на сполох, якщо в угодах з Китаєм буде присутній пункт про необхідність доступу до будь-яких наборів даних.
Про це попереджає глава Секретної розвідувальної служби Великобританії (відомої як MI6) Річард Мур, пише Рolitico.
Він застеріг, що Китай закладає "пастки даних" для інших країн в угодах, що укладаються у будь-яких сферах. Ці пастки розмивають суверенітет держав та підвищують їх вразливість.
"Це саме та умова в будь-якій угоді, через яку слід бити на сполох", - сказав Мур.
Як приклад таких угод глава MI6 навів ситуацію, коли під час пандемії Пекін вимагав від країн ділитися даними про вакцинацію як умову отримання китайських вакцин.
Мур також наголосив, що безперешкодний доступ Китаю до величезних наборів даних, як всередині країни, так і практика незаконного "накопичення" даних з-за кордону, дають йому деякі переваги в розробці штучного інтелекту.
Водночас він додав, що MI6 "разом з союзниками має намір виграти перегони за освоєння етичного і безпечного використання штучного інтелекту".
Небезпеку щодо цих тенденцій у MI6 вбачають у тому, що Китай втрачає політичний нейтралітет, підтримуючи сумнівні та корумповані режими.
"Пекін відмовився від обережності й стає все більш агресивним за кордоном, посилюючи репресії всередині країни. Пекін підтримує кілька сумнівних і корумпованих авторитарних режимів по всьому світу, таких як Іран і М'янма", - сказав Мур.
Більше того глава MI6 прямо звинувачує Росію у причетності до вторгнення в Україну.
"Китай і його комуністичний правитель Сі Цзіньпін є "абсолютно співучасниками" вторгнення Росії в Україну", - заявив глава Секретної розвідувальної служби Великобританії.
"Коли Путін вдерся в Україну, китайці дуже чітко підтримали росіян", - сказав Мур.
"Вони повністю підтримали росіян дипломатичним шляхом, вони утрималися під час ключових голосувань в ООН, вони абсолютно цинічно повторили всі російські тропи, особливо в таких місцях, як Африка та Латинська Америка, звинувачуючи НАТО і все таке інше. Комуністична партія Китаю висунула широко дискредитований "мирний план" для України", - додав він.
Водночас, вважають в MI6, ця підтримка дорого вдарила по правлінню і престижу Володимира Путіна в Росії.
"Як я знаю, багатьом росіянам здається глибоко незручним те, що баланс сил між ними (Росією та Китаєм, - ред.) змінився. Дуже важко дивитися на них і не визнавати, що один зараз дуже підвладний іншому", - сказав Мур.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради підтримав закон про англійську мову, але вилучив норми про кіно і телебачення
ТОП-НОВИНИ
|Канада допоможе створити інфраструктуру для західних винищувачів в Україні
|Росія вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів
|NASAMS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
|Путін перерахував умови повернення Росії до «зернової угоди»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Турецький ЦБ підвищив ключову ставку до 17,5% з 15%
|Євросоюз може перенести навчальні місії для ЗСУ на територію України, - ЗМІ
|Названі 20 найбільш затребуваних професій у ЄС: кого шукають в інших країнах
|У Киргизстані закликали бізнес виставляти електронні рахунки, щоб уникнути санкцій США
|Канада допоможе створити інфраструктуру для західних винищувачів в Україні
|MI6 закликає не давати доступ Китаю до жодних наборів даних
Бізнес
|Суд змусив членів ради директорів Tesla повернути $735 млн винагород - Ілон Маск ризикує втратити $56 млрд
|Законодавець від штату Нью-Йорк використав штучний інтелект для написання законопроєкту про житло, який мало чим допоможе орендарям
|ППО, боєприпаси і техніка - Резніков про 14-й «Рамштайн»
|Intel інвестує $9 млн в роботів-гуманоїдів Figure, які днями здійснили свої перші кроки
|Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці
|Apple запустила Tap to Pay у Великій Британії
|Tesla Cybertruck став на конвеєр на два роки пізніше