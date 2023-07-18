Ізраїль визнав суверенітет Марокко над Західною Сахарою

Уряд Ізраїлю офіційно визнав Західну Сахару частиною Марокко.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Times of Israel.

"Офіс прем'єр-міністра підтвердив, що Беньямін Нетаньягу надіслав Марокко листа з визнанням суверенітету Рабата над Західною Сахарою", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Ізраїль навіть розглядає можливість відкриття власного консульства у Західній Сахарі.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен підтримав рішення глави свого уряду.

"Цей крок зміцнить відносини між державами й народами, а також сприятиме подальшій співпраці для поглиблення регіональної безпеки й стабільності", - сказав Коен.

Як відомо, Західна Сахара - колишня колонія Іспанії на Атлантичному узбережжі Африки. Це один із найменш густонаселених регіонів світу, 80% території якого контролює Марокко, а решта - невизнаною Сахарською Арабською Демократичною Республікою.