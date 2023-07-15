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АНАЛІТИКА

ЄС остаточно схвалив перехід на знімні батареї у смартфонах до 2027 року

 

Європейський союз затвердив нові правила, що вимагають використання в смартфонах батарей з можливістю заміни до 2027 року. Нові правила є частиною ширших зусиль зі скорочення електронних відходів та підвищення ремонтопридатності.

Нині більшість смартфонів мають вбудовані акумулятори, замінити які споживачам складно чи неможливо. Таким чином, коли батарея виробляє свій ресурс, користувачам доводиться купувати новий телефон, або нести його в ремонтну майстерню. Нові правила ЄС полегшать споживачам можливість продовжити термін служби своїх смартфонів, просто замінивши батарею.

Нові правила будуть застосовуватися до всіх смартфонів, які продаються в ЄС, незалежно від того, де вони вироблені. Це означає, що Apple, Samsung та інші виробники повинні будуть дотримуватися цих вимог.

Законодавчі нововведення встановлюють цілі для виробників зі збирання відпрацьованих портативних акумуляторів: 63% до кінця 2027 року та 73% до кінця 2030 року. Також вони впроваджують спеціальну мету зі збирання відпрацьованих акумуляторів для легкових транспортних засобів: 51% до кінця 2028 року та 61% до кінця 2031 року.

Нові правила вимагатимуть, щоб виробники розробляли свої пристрої таким чином, щоб до 2027 року споживачі могли легко виймати та замінювати батареї. Також батареї повинні мати маркування з чіткими інструкціями щодо їх заміни.

Це не вперше, коли ЄС втручається у діяльність виробників смартфонів. Минулого року ЄС запровадив вимогу оснащувати телефони та інші невеликі електронні пристрої портом USB-C для заряджання. Це стало проблемою для Apple, яка використовує в iPhone пропрієтарний роз'єм Lightning. Проте Apple вже підтвердила, що дотримуватиметься нових вимог і перейде на USB-C - принаймні в ЄС.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: ЄС
 

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