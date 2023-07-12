«Дія» візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця, – Мінцифри

Українська "Дія" візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця - програми для зберігання і використання ідентифікаційних даних.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що консорціум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) працює над розробкою європейського сервісу, який даватиме можливість відкривати банківський рахунок онлайн, мати постійний доступ до водійських прав у телефоні, користуватися електронним підписом, отримувати електронні медичні рецепти.

На зустрічі консорціуму у Парижі Мінцифри представило "Дію" як претендента для реалізації проєкту.

Зокрема, учасникам зустрічі показали, як за допомогою застосунку можна:

* відкривати банківські рахунки

* створювати електронний підпис і користуватися ним

* використовувати цифрові документи.

Яу наголосили у відомстві, учасники форуму та французький міністр цифрових технологій Жан-Ноель Барро відзначили, що Україна, попри війну, створює якісні сервіси.