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Вперше в США штат Массачусетс розгляне повну заборону продажу даних про місцеперебування користувачів
09:08 12.07.2023 |
Законодавчі збори штату Массачусетс розглядають законопроєкт, що забороняє продаж даних про місцеперебування користувачів. У разі ухвалення Закон про захист місцеперебування стане першим подібним актом у США.
Закон не завадить мешканцям Массачусетсу використовувати служби визначення місцеперебування телефону та користуватися необхідними сервісами: навігацією місцевістю, доставленням товарів чи викликом таксі, але не дозволить технологічним компаніям та постачальникам даних продавати інформацію третім сторонам.
У США є специфічні причини боятися передачі даних про себе. Зокрема, ймовірність криміналізації абортів, що росте, викликає побоювання з приводу переслідування жінок, які виїжджають за межі штату з метою зробити аборт. Також прихильники законопроєкту висловлюють стурбованість щодо національної безпеки та цифрового переслідування.
Проти закону виступає Коаліція штату із захисту конфіденційності та безпеки - торгова асоціація, яка представляє технологічну галузь.
"Визначення продажу [у законопроєкті] надзвичайно широке", - говорить Ендрю Кінгман, юрист асоціації. Група підтримує захист споживачів, але віддала б перевагу можливості для них самих відмовитися від продажу даних, як це зробили в деяких інших штатах, а не вводити пряму заборону.
Законопроєкт вимагає від правоохоронних органів надати ордер для доступу до даних про місцеперебування, а також перешкоджає купівлі такої інформації за гроші. Розслідування 2022 року показало, що Міністерство внутрішньої безпеки купило понад 336 000 записів даних, щоб фактично обійти вимогу Четвертої поправки щодо наявності ордера на обшук. Свого часу Верховний суд США заявив, що агенціям потрібен ордер на доступ до даних про місцеперебування від операторів зв'язку, купівля даних у приватних компаній послужила для обходу цього рішення.
Сесія законодавчих зборів штату Массачусетс триватиме до кінця року. За оцінкою депутатів, законопроєкт має великі шанси на затвердження.
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