Швейцарія домовилася з Італією про постачання газу

Міністр екології та енергетики Швейцарії Альберт Ресті підписав з італійськими колегами дві угоди про енергопостачання та транскордонні залізничні перевезення між країнами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Swiss Info.

За словами Ресті, укладені угоди допоможуть забезпечити поставки газу до Швейцарії у разі перебоїв поставок через Німеччину.

Ресті та міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії Пічетто Фратін підписали меморандум про взаєморозуміння щодо безпеки поставок газу. Документ гарантує виконання комерційної угоди між швейцарською платформою енергопостачання OpenEP та італійською компанією ENI.

Підписана угода дозволить Швейцарії імпортувати газ через італійську ENI у разі, якщо його поставки з Німеччини будуть перервані.

Швейцарія не має власних великих газових сховищ у межах нацкордонів, через що залежить від інших країн, зокрема від ФРН, як не має юридичних гарантій щодо отримання газу у разі його дефіциту.

З іншим італійським міністром - очільником міністерства транспорту Італії Маттео Сальвіні - Ресті підписав угоду про посилення транскордонного залізничного транспорту, що призведе до розвитку залізничної інфраструктури між двома країнами до 2035 року.

Як повідомляв Укрінформ, Азербайджан планує збільшити експорт газу до європейських країн.