Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ізраїль спростив працевлаштування українців

 

Ізраїль оновив політику щодо працевлаштування українців, а також продовжив візи до кінця 2024 року. Про це йдеться на урядовому порталі Ізраїлю.

Міністр внутрішніх справ Моше Арбель пояснив, що Тель-Авів оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі з огляду на "плин часу і набутий досвід".

Українцям, які втекли від війни, тепер дозволяється працевлаштуватися за умови, що минуло 90 днів з моменту їхнього в'їзду в Ізраїль і вони мають український паспорт.

При цьому роботодавець зобов'язаний перевірити, чи справді у його працівника є український паспорт і чи перебуває він в Ізраїлі понад 90 днів.

Також ухвалено рішення продовжити до 31 січня 2024 року ліцензії на візит типу В/2 (туристичні) громадянам України, які на законних підставах перебували в Ізраїлі в день початку повномасштабного вторгнення РФ або в'їхали після його початку.

"Після завершення цього періоду візи будуть переглянуті", - зазначається на сайті.

У січні міністр внутрішніх справ Айєлет Шакед ухвалила рішення, за яким біженці з України, які прибудуть до Ізраїлю після 1 жовтня 2023 року, не зможуть легально влаштуватися на роботу.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський на початку червня заявив, що українські громадяни, які перебувають в Ізраїлі, мають можливість залишатися в країні на законних підставах до закінчення війни.

За словами Бродського, значна хвиля українських біженців була на початку повномасштабного російського вторгнення. Найкритичніша ситуація спостерігалася у лютому-березні, коли українці масово втікали від війни до інших країн.

Зараз в Ізраїлі залишилося понад 15 000 біженців з України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8433
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7023  0,03 0,07 37,3569  0,02 0,06
EUR 40,1058  0,06 0,15 40,9942  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес