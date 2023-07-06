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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Ізраїль спростив працевлаштування українців
12:21 06.07.2023 |
Ізраїль оновив політику щодо працевлаштування українців, а також продовжив візи до кінця 2024 року. Про це йдеться на урядовому порталі Ізраїлю.
Міністр внутрішніх справ Моше Арбель пояснив, що Тель-Авів оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі з огляду на "плин часу і набутий досвід".
Українцям, які втекли від війни, тепер дозволяється працевлаштуватися за умови, що минуло 90 днів з моменту їхнього в'їзду в Ізраїль і вони мають український паспорт.
При цьому роботодавець зобов'язаний перевірити, чи справді у його працівника є український паспорт і чи перебуває він в Ізраїлі понад 90 днів.
Також ухвалено рішення продовжити до 31 січня 2024 року ліцензії на візит типу В/2 (туристичні) громадянам України, які на законних підставах перебували в Ізраїлі в день початку повномасштабного вторгнення РФ або в'їхали після його початку.
"Після завершення цього періоду візи будуть переглянуті", - зазначається на сайті.
У січні міністр внутрішніх справ Айєлет Шакед ухвалила рішення, за яким біженці з України, які прибудуть до Ізраїлю після 1 жовтня 2023 року, не зможуть легально влаштуватися на роботу.
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський на початку червня заявив, що українські громадяни, які перебувають в Ізраїлі, мають можливість залишатися в країні на законних підставах до закінчення війни.
За словами Бродського, значна хвиля українських біженців була на початку повномасштабного російського вторгнення. Найкритичніша ситуація спостерігалася у лютому-березні, коли українці масово втікали від війни до інших країн.
Зараз в Ізраїлі залишилося понад 15 000 біженців з України.
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