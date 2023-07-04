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АНАЛІТИКА

У Греції почав роботу новий парламент: більшість - у консерваторів

 

У Греції в понеділок були приведені до присяги парламентарі після других позачергових виборів наприкінці червня, які дозволили правоцентристській "Новій демократії" сформувати уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AP.

Приведення до присяги 300 грецьких депутатів відбулось у присутності президентки країни Катерини Сакелларополу на традиційній релігійній церемонії.

Після неї ті парламентарі, що сповідували іслам, склали присягу на Корані. Деякі обмежились складанням політичної присяги.

У новому скликанні парламенту Греції абсолютну більшість - 158 місць із 300 - має консервативна партія "Нова демократія", лідер якої Кіріакос Міцотакіс знову став прем'єр-міністром.

Ліва партія СІРІЗА розгромно програла, отримавши лише 48 мандатів, після чого її багаторічний лідер Алексіс Ципрас оголосив про відставку.

Водночас до парламенту Греції вперше пройшли дві ультраправі партії. "Спартанці", які набрали 4,7% на виборах і мають 12 мандатів, пов'язані з колишнім членом забороненої неонацистської партії "Золотий світанок" Іліасом Касідіарісом, який нині перебуває за ґратами.

Друга ультраправа партія - "Нікі" ("Перемога"), яка отримала трохи менше 3,7% голосів і має 10 місць, спирається на підтримку Грецької православної церкви й здобула прихильників завдяки протестам проти вакцинації від COVID-19.

Також у парламент уперше пройшла ультраліва політсила "Плефсі Елефтеріас" ("Прохід до свободи"), ледь подолавши прохідний бар'єр (3,17%) і отримавши вісім місць. Її очолює Зої Константопулу - колишня членкиня СІРІЗА, яка раніше була спікером парламенту.

Нагадаємо, що "Нова демократія" Міцотакіса перемогла на виборах 21 травня, випередивши на 20 пунктів ліву партію СІРІЗА, яка керувала Грецією з 2015 по 2019 рік. Але політсила не набрала абсолютної більшості, необхідної для правління без формування коаліції, що призвело до повторного голосування.
Ключові теги: Греція
 

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