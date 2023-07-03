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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі

 

Збройні сили США збираються оприлюднити нову доктрину стосовно модернізації, яка включатиме використання робототехніки та штучного інтелекту. Очікується, що через 10-15 років приблизно третина найсучасніших збройних сил світу буде роботизованою.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За його словами, США прагнуть оптимізувати використання сучасних технологій, в тому числі, і штучного інтелекту, для ведення війни. Це робиться, щоб "стримати війну великих держав". В червні цього року генерал вже піднімав цю тему і заявляв, що ШІ матиме "фундаментальний вплив" на військових.

Міллі також заявив, що темпи наближення доступу нових технологій "стрімко приближається".

"Це технологія, яку наші опоненти використовуватимуть проти нас, і нам буде вигідно дістатися туди першими", - зазначив генерал.

Також він додав, що в найближчі 10-15 років приблизно третина найсучашніших збройних сил світу буде роботизованою. Це буде використовуватись в безпілотних апаратах, наприклад, в морських, повітряних або наземних.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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