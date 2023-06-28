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АНАЛІТИКА

Фабіо Панетта з ЄЦБ очолить Банк Італії

 

Уряд Італії призначив члена виконавчої ради Європейського центрального банку Фабіо Панетту новим главою центробанку країни, пише MarketWatch.

Він змінить на цій посаді Іньяціо Віско, термін повноважень якого закінчиться 1 листопада. Віско керує Банком Італії з 2011 року.

У результаті Панетта піде з виконавчої ради, головного керівного органу ЄЦБ. З його відходом рада втратить "єдиного явного голуба в грошово-кредитній політиці", зазначив Карстен Бжескій з ING.

Панетта кілька десятиліть працював у Банку Італії, зокрема на посаді заступника голови. Він перейшов до ЄЦБ 2020 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Італія
 

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