Фінансові новини
- |
- 28.06.23
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фабіо Панетта з ЄЦБ очолить Банк Італії
12:57 28.06.2023 |
Уряд Італії призначив члена виконавчої ради Європейського центрального банку Фабіо Панетту новим главою центробанку країни, пише MarketWatch.
Він змінить на цій посаді Іньяціо Віско, термін повноважень якого закінчиться 1 листопада. Віско керує Банком Італії з 2011 року.
У результаті Панетта піде з виконавчої ради, головного керівного органу ЄЦБ. З його відходом рада втратить "єдиного явного голуба в грошово-кредитній політиці", зазначив Карстен Бжескій з ING.
Панетта кілька десятиліть працював у Банку Італії, зокрема на посаді заступника голови. Він перейшов до ЄЦБ 2020 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гендиректором АТ «Укроборонпром» призначено Германа Сметаніна
|США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фабіо Панетта з ЄЦБ очолить Банк Італії
|Опитування: Ставлення до США у світі залишається позитивним
|Литва передасть Україні 10 БТР M113 та боєприпаси
|Японія і ЄС посилять економічну безпеку на фоні зростання ризиків з боку Китаю та Росії
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Литва придбала дві установки NASAMS для України - президент
Бізнес
|Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
|У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту
|«Київстар» підготує white paper можливої заміни китайського телекомобладнання
|Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
|OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time