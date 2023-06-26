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Прем 'єр Греції офіційно заступив на посаду вдруге після перемоги на виборах
16:48 26.06.2023 |
Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс офіційно очолив новий уряд після переконливої перемоги його партії на парламентських виборах, що проходили цими вихідними.
Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".
Міцотакіс вдруге офіційно заступив на посаду прем'єра.
Церемонія відбулася у президентському палаці за участі глави держави Катерини Салелларопулу та архієпископа Ієроніма. Звідти Міцотакіс вирушив до палацу Максимос, офіційної резиденції глави уряду, де перейняв посаду у тимчасового прем'єра Іоанніса Сармаса.
Раніше повідомлялося, що партія Міцотакіса "Нова демократія" здобула перемогу на парламентських виборах, набравши понад 40% голосів виборців.
Завдяки зміні у виборчому законодавстві партія-переможець отримає у парламенті від 25 до 50 бонусних місць. Це дасть змогу "Новій демократії" забезпечити собі абсолютну більшість та самостійно сформувати уряд.
"Нова демократія" Міцотакіса перемогла на виборах 21 травня, випередивши на 20 пунктів ліву партію СІРІЗА, яка керувала Грецією з 2015 по 2019 рік.
Але політсила не набрала абсолютної більшості, необхідної для правління без формування коаліції, що призвело до повторного голосування.
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