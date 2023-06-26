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АНАЛІТИКА

На виборах у Греції перемогли консерватори - екзитполи

 

Консервативна партія "Нова демократія" перемогла на парламентських виборах у Греції, які відбулись у неділю, 25 червня, пише dpa. Як свідчить екзитпол, проведений державною телерадіокомпанією ERT, за неї проголосували від 40 до 44 відсотків виборців. На другому місці - ліва партія СІРІЗА експрем'єра Алексіса Ципраса з показником від 16 до 19 відсотків голосів. Далі йде Всегрецький соціалістичний рух PASOK (від 10 до 13 відсотків).

Ці вибори проводять за новим виборчим законодавством - посиленою пропорційною системою, яка передбачає автоматичний бонус у вигляді від 20 до 50 додаткових мандатів для партії-переможниці. Якщо "Новій демократії" вдасться набрати близько 40 відсотків, то вона забезпечить собі абсолютну більшість в парламенті та матиме змогу сформувати уряд.

Ці вибори - повторні

Попередні парламентські вибори пройшли в Греції 21 травня. На них "Нова демократія" здобула впевнену перемогу, показавши найкращий з 2007 року результат - 40,8 відсотка голосів виборців, що дало бa їй 146 депутатських місць. Водночас до абсолютної більшості їй забракло п'яти мандатів.

Лідер партії Кіріакос Міцотакіс відмовився шукати союзників для формування коаліційного уряду та вирішив піти на повторні вибори.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Греція
 

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