Micron побудує в Індії завод з пакування та тестування чипів вартістю $2,7 млрд

Індія дозволила компанії Micron Technology побудувати на території країни завод, де відбуватиметься тестування і пакування чипів. План будівництва був схвалений кабінетом міністрів.

Про дозвіл побудувати завод у країні стало відомо на тлі майбутнього візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді (Narendra Modi) до США. Вартість проєкту становитиме $2,7 млрд, але Індія забезпечить субсидії в розмірі $1,34 млрд.

Саме безпрецедентно великий розмір пільг став причиною необхідності в схваленні проєкту кабінетом міністрів. Американська компанія Micron інформацію не коментує.

Очікується, що офіційно про будівництво заводу Micron в Індії буде оголошено за підсумками зустрічі Нарендри Моді з президентом США Джо Байденом (Joe Biden). Візит індійського прем'єр-міністра до Вашингтона заплановано на 22 червня.