У ЄС хочуть заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї

У ЄС готують пропозиції щодо заборони європейському бізнесу виготовляти найважливіші сучасні технології - як "суперкомп'ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми - у Китаї та подібних країнах.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Європейська стратегія економічної безпеки, яку презентує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, окреслить плани Брюсселя щодо детальнішого регулювання правил інвестиції і торгівлі для європейських компаній в інших країнах світу.

Лідери ЄС планують обговорити цей документ на найближчому саміті 29-30 червня.

У документі напряму не згадують Китай - йдеться про ризики "надмірної залежності від однієї країни, зокрема такої, з якою існують розбіжності у ціннісних питаннях, моделях та інтересах", але з контексту зрозуміло, що запобіжники спрямовані передусім проти КНР.

У проєкті документа, що є у розпорядженні видання, зазначається, що ЄС має запобігати зовнішнім інвестиціям у "найбільш передові технології, які можуть покращити військові та розвідувальні спроможності гравців, котрі можуть використати ці можливості для загроз міжнародному миру та безпеці", та гарантувати безпеку особливо важливої інформації.

ЄС пропонує посилити контроль у трьох сферах: за тим, які компанії з третіх країн купують стратегічно важливі підприємства та інфраструктурні об'єкти у ЄС; куди європейські компанії продають такі товари як зброя або шпигунське програмне забезпечення; куди інвестують європейські компанії.

Зараз експортний контроль - сфера відповідальності національних урядів. Так, раніше цього року Нідерланди під тиском США не дозволили продати обладнання для виробництва передових мікросхем до Китаю.

У новій стратегії Брюссель хоче створити нові механізми контролю за тим, щоби європейські компанії не виносили виробництво у стратегічно важливих галузях до ризикових країн, та не включали до своїх ланцюжків постачання автократичні держави. Зокрема, йдеться про виробництво квантових комп'ютерів, штучного інтелекту і напівпровідників.

Нагадаємо, у Єврокомісії також закликають країни-члени швидше обмежити використання обладнання для мереж 5G від китайських компаній Huawei та ZTE і хочуть припинити співпрацю з операторами, які використовують їхнє обладнання.