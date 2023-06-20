ЄС проголосував за повернення знімних акумуляторів для споживчих пристроїв, але з деякими винятками для смартфонів та планшетів

]Європейський парламент проголосував за новий нормативний акт, який перегляне весь життєвий цикл батареї - від проєктування до закінчення терміну служби. Нововведення, в тому числі вплинуть на галузь смартфонів. Обговорення ідеї розпочалося понад 3 роки тому.

Серед змін, нові правила вимагатимуть, щоб батареї в споживчих пристроях, таких як смартфони, легко знімалися і замінювалися. Сьогодні у більшості смартфонів батареї незнімні, але так було не завжди. Наприклад, на ранньому етапі розвитку мобільних телефонів у пристроях Nokia 5190, Nokia 3310, Motorola Razr V3, Palm Treo 700p заміна батареї займала лише кілька секунд. Технологія зарядки була не такою вже швидкою, і нерідко доводилося носити із собою запасну батарею, щоб під'єднати її, коли основна батарея розрядилася.

Більшість акумуляторів були автономними модульними блоками, які можна було витягти з мобільного телефону за допомогою простої клямки. У деяких випадках для доступу до батареї потрібно було зняти задню кришку пристрою.

Але згодом виробники відмовилися від батарей, що легко замінюються, на користь «герметичних» телефонів з більш витонченим дизайном. Багато споживачів були проти таких змін, але згодом більшість прийняла це як нову норму. Нові правила ЄС можуть змусити виробників повернутися назад та знову пропонувати знімні батареї у своїх пристроях.

Це не вперше, коли ЄС втручається у діяльність виробників смартфонів. Минулого року ЄС запровадив вимогу оснащувати телефони та інші невеликі електронні пристрої портом USB-C для заряджання. Це стало проблемою для Apple, яка використовує в iPhone пропрієтарний роз'єм Lightning. Проте Apple вже підтвердила, що дотримуватиметься нових вимог і перейде на USB-C - принаймні в ЄС.

Після затвердження нових правил Європарламентом текст документа має офіційно схвалити Рада ЄС. Потім піде публікація в Офіційному журналі ЄС, після чого правила набудуть чинності. Вимога оснащувати споживчі пристрої знімними батареями запрацює через 3,5 роки після набуття чинності новими правилами.

Для виробників смартфонів та планшетів передбачені альтернативи. Для них буде доступна можливість вибору між випуском пристроїв з можливістю легкої заміни батареї або версій, які відповідають певним вимогам до продуктивності та довговічності. Також можуть бути винятки для пристроїв, захищених від потрапляння води.