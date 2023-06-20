Італія обмежила в правах китайського акціонера Pirelli

Італія позбавила найбільшого акціонера шинної компанії Pirelli - китайську Sinochem - права визначати її генерального директора і стратегію. Таке рішення уряд Італії пояснив питаннями національної безпеки, пишуть Reuters і Financial Times.

Попри те що Sinochem володіє 37% акцій Pirelli, італійська влада віддала безстрокове право обирати CEO меншому акціонеру - приватній інвестиційній компанії Camfin, яку контролює Марко Тронкетті Провера. Це чинний гендиректор Pirelli та зять Леопольда Піреллі, внука засновника компанії.

Sinochem також обмежили права щодо ухвалень стратегічних рішень Pirelli щодо потенційних придбань, продажів, відокремлень частин бізнесу або лістингу цінних паперів.

Обмеження щодо Sinochem спровоковані пропозицією китайців переглянути акціонерну угоду, за якою Тронкетті Провера мав право сам обрати свого наступника. Китайський акціонер хотів, щоб нового гендиректора обрала рада директорів Pirelli, яка контролюється Sinochem.

Уряд Італії дозволив Sinochem зберегти більшість в раді директорів Pirelli, але Camfin матиме можливість заблокувати будь-яке стратегічне рішення, тому що для їхнього ухвалення потрібно 80% голосів, яких у китайців немає.