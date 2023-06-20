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Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
12:22 19.06.2023 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу анонсував будівництво заводу з виробництва мікросхем Intel в місті Кір'ят-Гат. За його словами, американська компанія збирається вкласти у нього $25 млрд, що стане найбільшою міжнародною інвестицією в сучасній історії країни, пише Reuters.
Нетаньягу заявив, що ця угода - величезне досягнення для ізраїльської економіки.
Завод планують відкрити до 2027 року. Його будівництво допоможе створити тисячі робочих місць.
Intel працює в Ізраїлі протягом п'яти десятиліть і є лідером місцевої IT-індустрії. У 2017 році корпорація придбала ізраїльську компанію Mobileye Global, яка була одним із лідерів у галузі безпілотних технологій, за $15 млрд і минулого року вивела її на біржу.
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