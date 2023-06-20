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АНАЛІТИКА

Ізраїль зняв вето на розробку газового родовища біля узбережжя Гази

 

Міністерство прем'єр-міністра Ізраїлю доручило почати розробку багатого газового родовища Gaza Marine біля узбережжя сектору Газа. Про це повідомляється на його сайті.

Рішення ухвалене в рамках співпраці між Ізраїлем та Єгиптом з метою покращення економічної ситуації в Палестинській автономії та посилення стабільності у сфері безпеки.

Реалізація проєкту почнеться після завершення підготовчої роботи, яка ведеться Штабом з національної безпеки Ізраїлю.

Родовище Gaza Marine, розташоване в Середземному морі приблизно за 30 км на захід від узбережжя Гази, відкрила у 2000 році компанія British Gas. У тому ж році вона успішно пробурила перші дві свердловини. За оцінками родовище містить понад 1 трлн куб. футів газу (понад 28 млрд куб. м), яких вистачить на 10-12 років видобування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Ізраїль
 

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