Попри протести Нетаньяху має намір здійснити судову реформу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має намір продовжити суперечливу реформу судової системи, попри багатомісячні масові вуличні протести. На засіданні кабінету міністрів в Єрусалимі у неділю, 18 червня, Нетаньяху звинуватив опозицію у затягуванні часу на переговорах щодо цього питання за посередництва президента Іцхака Герцога.

Прем'єр сказав, що опозиційні політики Яїр Лапід і Бенні Ганц лише імітували діалог і ніколи не мали наміру шукати спільної мови з урядом. "Саме тому ми зберемося цього тижня і зробимо практичні кроки", - пообіцяв Нетаньяху, цитує агентство dpa.

Нагадавши про перемогу своєї партії на парламентських виборах минулого року, він додав, що просування судової реформи буде зроблено відповідно до "мандату, який ми отримали на зміни в системі правосуддя".

Натомість лідер опозиції Лапід попередив, що рішення Нетаньяху "завдасть смертельного удару по економіці, поставить під загрозу безпеку і розділить ізраїльський народ на частини".

Судова реформа в Ізраїлі

У березні Нетаньяху заявив, що відкладе свій план реформування судової системи на кілька тижнів у відповідь на протести і дедалі масштабніші страйки працівників підприємств. За місяці, що минули з того часу, переговори між урядом і опозицією так і не привели до компромісної угоди.

14 червня представники опозиції заявили, що продовжать переговори лише тоді, коли буде сформована комісія з відбору суддів - орган, який призначатиме суддів. Призначення суддів лежить в основі реформи, яку просуває уряд Нетаньяху. Це робиться з метою послаблення повноважень Верховного суду країни, який у коаліції звинувачують у надмірному втручанні в політику.

Серед іншого, у разі ухвалення реформи уряд отримає більше повноважень у процесі призначення суддів, а парламент отримає право скасовувати рішення Верховного суду простою більшістю голосів. Критики вбачають у цьому небезпеку для демократії і попереджають про національну кризу.

Ввечері у суботу, 17 червня, десятки тисяч людей вкотре вийшли на демонстрацію проти цих планів. Протести проти судової реформи тривають вже 24-й тиждень поспіль.