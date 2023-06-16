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АНАЛІТИКА

Компанія Mondelez оголосила про скорочення діяльності в Росії

 

Провідний американський виробник харчових продуктів Mondelez повідомив, що скорочує операції в Росії.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".

До кінця 2023 року компанія планує створити на російському ринку окремий бізнес, який буде мати самодостатній ланцюг постачань.

Раніше виробник снеків зіткнувся зі значним корпоративним бойкотом у країнах Північної Європи через свою присутність у Росії.

Після цього компанія заявила, що припинила нові капіталовкладення, запуск продуктів і витрати на рекламу в медіа в РФ.

"В результаті цих дій... загальні обсяги скоротилися..., і як обсяги нашого імпорту, так і частка ринку значно зменшилися", - заявили в Mondelez.

Раніше чиказька компанія Mondelez заявляла, що продовжує «обмежену» діяльність у Росії, припинивши інвестиції та рекламу та засудивши війну.

Серед найвідоміших брендів компанії - Kraft, Oreo, Jacobs, Milka, Trident тощо.
Ключові теги: Росія
 

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