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Виробник Oreo зіткнувся з бойкотом з боку скандинавських компаній через бізнес у РФ
17:17 12.06.2023 |
Американський виробник кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International зіткнувся з зростаючим корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через постійну присутність у Росії.
Про це пише Reuters.
На тлі цього компанія попросила про зустріч з норвезьким урядом, щоб захистити свій місцевий бізнес.
"Авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, ритейлер Elkjop, судноплавна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація були серед тих, хто оголосив в останні дні про припинення продажу продукції Mondelez.
Світовий виробник снеків, виробник Oreo, Toblerone та десятків інших брендів, має сильну присутність у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou.
Хоча деякі західні компанії продали свої російські активи після вторгнення РФ в Україну минулого року, інші, такі як Mondelez, залишилися, незважаючи на тиск з боку співробітників в інших країнах", - пише агентство.
Скандинавські компанії заявили, що їхнє рішення припинити продаж продукції Mondelez ґрунтується на оголошенні українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про внесення компанії до "чорного списку".
Coop Norge, другий найбільший норвезький ритейлер продуктів харчування, заявив у суботу, що звернеться за порадою до норвезького уряду, перш ніж приймати будь-які рішення.
У заяві Mondelez йдеться про те, що компанія намагатиметься зустрітися з відповідними міністерствами, щоб пояснити свою позицію, додавши, що вона не продає продукцію російського виробництва в Норвегії.
Mondelez заявила, що продовжує "обмежену" діяльність в Росії, припинивши інвестиції та рекламу, і засудила війну.
"Mondelez International дотримується всіх політичних рішень і санкцій і буде продовжувати розглядати необхідні корективи в своїй діяльності для забезпечення повної відповідності", - додали в компанії.
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