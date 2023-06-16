Фінансові новини
- |
- 16.06.23
- |
- 03:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ізраїль планує продати більше 200 танків Merkava двом країнам Європи, - ЗМІ
23:58 15.06.2023 |
Ізраїль планує продати більше ніж двісті танків Merkava Mk2 та Mk3 неназваним європейським країнам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.
Джерела в Міністерстві оборони Ізраїлю відмовляються назвати покупців танків посилаючись на делікатність угоди. Як стверджують фахівці, сума контракту може сягати декількох десятків мільйонів доларів, кошти з яких підуть у бюджет міністерства.
Також зазначається, що угода перебуває на фінальній стадії. Наразі очікується дозвіл з боку Сполучених Штатів Америки на перепродаж складових частин танка американського виробництва.
Згідно з деталями угоди, продаж буде розділений на дві частини, спершу будуть продані старші Mk2, потім - Mk3.
Спочатку Ізраїль песимістично дивився на те, що вживані законсервовані танки можуть зацікавити іноземні армії. Також планувалась їх утилізація. Однак після перевірки їх стану виявилось, що вони придатні для продажу.
Джерела в Міністерстві оборони Ізраїлю відмовляються назвати покупців танків посилаючись на делікатність угоди. Як стверджують фахівці, сума контракту може сягати декількох десятків мільйонів доларів, кошти з яких підуть у бюджет міністерства.
Також зазначається, що угода перебуває на фінальній стадії. Наразі очікується дозвіл з боку Сполучених Штатів Америки на перепродаж складових частин танка американського виробництва.
Згідно з деталями угоди, продаж буде розділений на дві частини, спершу будуть продані старші Mk2, потім - Mk3.
Спочатку Ізраїль песимістично дивився на те, що вживані законсервовані танки можуть зацікавити іноземні армії. Також планувалась їх утилізація. Однак після перевірки їх стану виявилось, що вони придатні для продажу.
Що відомо про танк Merkava?
Танк обладнаний двигуном AVDS-1790-5A й трансмісією CD-850-6B американського виробництва, які були допрацьовані ізраїльськими спеціалістами.
Танки Merkava Mk2 були виведені в резерв й бази зберігання у 2016 році. Частину планували переробити у бронетранспортери. Тим часом Mk3 на сьогодні є наймасовішим танком в армії оборони Ізраїлю.
Відповідно до відкритих джерел, Ізраїль має:
* 580 одиниць Merkava Mk2;
* 780 одиниць Merkava Mk3.
Відзначимо, що сьогодні, 15 червня, відбулась чергова зустріч "Рамштайн" під час якої союзники обговорювали підвищення бойових спроможностей України. Під час засідання було анонсовано нову допомогу нашій країні. Йдеться про системи ППО, броньовані машини, снаряди для артилерії та інше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навчання пілотів не розпочалося? У Повітряних силах відреагували на слова Столтенберга
|Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні сотні ракет для ППО
|Європарламент схвалив резолюцію із закликом прийняти Україну в НАТО після завершення війни
|Європарламент засудив «теракт на Каховській ГЕС»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ізраїль планує продати більше 200 танків Merkava двом країнам Європи, - ЗМІ
|Нетаньяху заявив, що Ізраїль висловив протест Росії через її співпрацю з Іраном
|Німеччина відправила в Україну два танки для розмінування Wisent 1
|У Конгресі США представили законопроєкт про передачу конфіскованих активів РФ Україні
|Польща повідомила про завершення будівництва електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю
|Данія навчатиме українських льотчиків на F-16 на своїй авіабазі
|ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
Бізнес
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів