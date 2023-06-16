Нетаньяху заявив, що Ізраїль висловив протест Росії через її співпрацю з Іраном

Ізраїль висловив протест російському уряду через посилення його військового співробітництва з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, яку приводить bhol.co.

Про це він повідомив депутатам під час закритих слухань у Комітеті у закордонних справах і безпеці.

"Ізраїль висловив протест російському уряду з приводу затягування військового співробітництва між ним та Іраном на тлі війни в Україні, і висловив стурбованість тим, що Москва поставить Тегерану передові системи озброєння", - йдеться у заяві.

Нетаньяху додав, що з російським урядом ведеться "мовчазний" діалог, під час якого дві країни обговорюють ситуацію чесно і відкрито. Прем'єр Ізраїлю також додав, що обидві сторони мають претензії одна до одної: росіяни висловили занепокоєння з приводу збільшення ізраїльської допомоги Україні, а Ізраїль висловив занепокоєння з приводу розширення співпраці між Росією та Іраном.

"Ми не знаємо, в якій валюті Росія платить іранцям за одержувану від них військову допомогу", - додав Нетаньяху.