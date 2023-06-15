Євросоюз фінансує участь Huawei у критичних технологічних проектах попри загрозу безпеці та заборони в ряді країн ЄС – Financial Times

За даними Financial Times, ЄС фінансує участь Huawei у дослідженнях у галузі систем зв'язку наступного покоління, попри те, що кілька європейських країн заборонили китайській технологічній групі доступ до телекомунікаційних мереж.

Китайська компанія бере участь у кількох важливих європейських проєктах, включаючи дослідження штучного інтелекту, розробку мереж 6G та хмарні обчислення. Це відбувається попри те, що Брюссель наполягає на суворіших обмеженнях для Huawei через побоювання щодо безпеки.

Видання виявило участь Huawei у 11 проєктах у рамках дослідницької інноваційної програми Horizon Europe. У кожному з них компанія отримує до 14% фінансування на загальну суму €3,89 млн. Але ще важливішим є той факт, що компанія бере участь у розробці критично важливих для Європи технологій, попри зусилля приблизно третини країн ЄС щодо витіснення «вендорів з високим ризиком» з інфраструктури 5G. На додаток до 11 проєктів Horizon Europe Huawei є учасником двох програм, в яких вона не отримувала грантів ЄС.

Huawei надає інфраструктурне обладнання та платформи штучного інтелекту для дослідницьких проєктів, що підтримуються ЄС, які також включають квантове зондування, мережі 5G та розробку засобів автономного водіння.

Як правило, країни ЄС мають блокувати підозрілі компанії за допомогою власного законодавства. Брюссель був змушений відповісти Португалії, яка нещодавно перейнялася запобіганням участі Huawei у створенні мереж 5G, що їй доведеться створити власні закони для цього, якщо не вдасться домогтися консолідованих дій інших країн.

«Ця співпраця показує, що Європа не може відмовитися від Huawei найближчим часом», - Стефан Тераль, головний аналітик дослідницької компанії LightCounting.

Сама Huawei заявила, що з 2007 року брала участь у більш ніж 30 програмах у рамках флагманської структури ЄС із досліджень та розробок. У компанії наголошують, що міжнародне співробітництво має життєво важливе значення, а участь компанії у Horizon Europe була оцінена незалежно різними групами експертів, обраними ЄС та офіційно затверджена.

Танассіс Джаннетсос, координатор проєкту зі створення високонадійної системи безпеки автомобілів та автономного керування, каже, що Huawei має досвід, необхідний для створення методології відповідних розробок. «Ми знаємо, що деякі компанії та їхні клієнти можуть мати побоювання з приводу участі Huawei, але це вже обговорювалося на етапі пропозиції». Координатори деяких інших проєктів також позитивно відгукувалися про участь Huawei, інші не прокоментували ситуацію.