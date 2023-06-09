США нічого не відомо про наміри Китаю розмістити секретну базу на Кубі

В Пентагоні нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення таємної бази на Кубі, яка має шпигувати за США.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на публікацію журналіста Джеффа Селдіна.

"Нам нічого не відомо про те, що Китай і Куба розробляють будь-які шпигунські станції", - заявив Райдер.

Він наголосив, що США відомо про відносини Куби та Китаю, але інформація стосовно секретної бази, викладена в ЗМІ, не є точною.

Секретна база Китаю на Кубі

За інформацією The Wall Street Journal, Китай та Куба уклали угоду про розміщення електронного засобу підслуховування на острові неподалік Флориди.

Видання запевняє, що такий пристрій дозволить Пекіну перехоплювати електронні повідомлення з південного сходу США, де розташовані військові бази країни.