Штучний інтелект за місяць відібрав роботу майже у 4000 американців

У травні 2023 року в США роботи позбулося понад 400 000 осіб Деяких із них замінив штучний інтелект.

За інформацією журналістів інформаційного агентства Bloomberg, які ознайомилися зі звітом компанії Challenger, Gray & Christmas, минулого місяця в США під скорочення потрапило 417 500 осіб. Примітно, що вперше у звіті з ринку праці як причину звільнення вказано ШІ.

Впровадження штучного інтелекту призвело до того, що роботи позбулося 3900 осіб, тобто приблизно 6,5% від загальної кількості звільнених. Очікується, що ситуація тільки погіршуватиметься.

Аналітики Newedge Wealth і Goldman Sachs прогнозують, що через дюжину років кількість звільнених людей через ШІ збільшиться на кілька порядків - до 300 млн до 2035 року. Водночас ємність ринку послуг, пов'язаних із генеративними моделями ШІ, збільшиться до $1,3 трлн.