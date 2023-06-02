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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект за місяць відібрав роботу майже у 4000 американців

 

У травні 2023 року в США роботи позбулося понад 400 000 осіб Деяких із них замінив штучний інтелект.

За інформацією журналістів інформаційного агентства Bloomberg, які ознайомилися зі звітом компанії Challenger, Gray & Christmas, минулого місяця в США під скорочення потрапило 417 500 осіб. Примітно, що вперше у звіті з ринку праці як причину звільнення вказано ШІ.

Впровадження штучного інтелекту призвело до того, що роботи позбулося 3900 осіб, тобто приблизно 6,5% від загальної кількості звільнених. Очікується, що ситуація тільки погіршуватиметься.

Аналітики Newedge Wealth і Goldman Sachs прогнозують, що через дюжину років кількість звільнених людей через ШІ збільшиться на кілька порядків - до 300 млн до 2035 року. Водночас ємність ринку послуг, пов'язаних із генеративними моделями ШІ, збільшиться до $1,3 трлн.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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