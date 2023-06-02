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У Флоренції обмежили нову здачу житла в оренду в історичному центрі
11:37 02.06.2023 |
Мер Флоренції в четвер оголосив про негайну заборону нової короткострокової здачі в оренду приватного житла в історичному центрі міста.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Студенти в італійських містах, зокрема у Флоренції, Мілані та Римі, розбивають намети у кампусах на знак протесту проти відсутності доступного житла.
У той же час у таких туристичних містах, як Флоренція та Венеція, житлові фонди виснажилися через короткострокову оренду, під якою розуміють будь-який період, менший від 30 днів.
Мер Флоренції Даріо Нарделла назвав заборону новим орендодавцям здавати житло на короткий термін сміливою та юридично обґрунтованою.
"Якщо ми не спробуємо вчинити політично деструктивні дії, ніхто не зробить і кроку. Ми втомилися від оголошень. Проблема набула структурного характеру", - сказав Нарделла.
Він мав на увазі очікування того, що італійський уряд ухвалить план регулювання ринку оренди нерухомості.
На сьогоднішні, за останніми оцінками, у охоронюваному ЮНЕСКО центрі Флоренції є понад 8000 помешкань, які здають в оренду на різних платформах, починаючи з найвідомішої Airbnb. Ті, хто вже розпочав бізнес, зможуть продовжувати ним займатися, натомість нові орендодавці - ні.
Нарделла заявив, що місто планує запропонувати податкові пільги власникам нерухомості, які переобладнують своє житло під довгострокову оренду.
Відповідно до плану, податки на нерухомість на другий будинок буде скасовано на строк до трьох років, що дозволить заощадити тисячі євро.
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