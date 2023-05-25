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АНАЛІТИКА

У Греції сформують технічний уряд, повторні парламентські вибори будуть у кінці червня

 

Лідери провідних політичних партій Греції під час зустрічі з президенткою Катериною Сакелларопулу в середу погодились на проведення дострокових виборів наприкінці червня після відмови сформувати уряд.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на грецький канал EPT.

Зустріч очільників парламентських партій Греції з президенткою тривала менш як пів години, після чого вона оголосила, що політичні сили "підтвердили неможливість формування уряду, який би мав довіру парламенту".

У результаті президентка Греції оголосила, що доручить голові Рахункової палати країни Іоаннісу Сармі сформувати технічний уряд із якомога ширшою підтримкою для підготовки до виборів.

Хоча дата виборів ще має бути затверджена й оголошена, політичні лідери Греції домовились призначити їх на 25 червня. Технічний уряд матиме повноваження лише підготувати проведення голосування.

Нагадаємо, на виборах до грецького парламенту в неділю, 21 травня, партія "Нова демократія" уже колишнього прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса отримала 40,8% голосів проти 20,1% у лівої опозиційної партії "СІРІЗА".

Результат виявився кращим за очікуваний для Міцотакіса, уряду якого довелося мати справу зі скандалом з прослуховуванням опозиційних політиків і журналістів, пандемією COVID-19, інфляцією та смертельною залізничною катастрофою в лютому, яка викликала обурення громадськості.

Водночас голосів виявилось недостатньо для формування "Новою демократією" уряду, тому Міцотакіс майже одразу заявив про підтримку повторних виборів.

Нове голосування на парламентських виборах у Греції відбудеться за новою напівпропорційною виборчою системою, що збільшує шанси партії Міцотакіса на здобуття більшості.
Ключові теги: Греція
 

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