Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

 

Міністри оборони країн Євросоюзу вирішили почати зміцнювати стійкість ЄС і його держав-членів перед кіберзагрозами і вжити заходів захисту від актів агресії в кіберпросторі.

"Оскільки кіберпростір є полем стратегічної конкуренції, ризики для безпеки й оборони ЄС збільшуються в умовах зростання геополітичної напруженості та посилення залежності від цифрових технологій", - ідеться в постанові Ради ЄС, ухваленій у вівторок. У засіданні брали участь міністри оборони держав-членів.

Вони наголосили на важливості суттєвих інвестицій і окремих держав, і спільних у створення технічного потенціалу кіберзахисту. Вітається кооперація всередині ЄС та із зовнішніми партнерами, між військовими та цивільними кіберспільнотами, між державним сектором і "надійною приватною екосистемою". Запропоновано створити координаційний центр ЄС із кіберзахисту.

ЄС, на думку міністрів, повинен мати свої власні можливості для здійснення операцій із кіберзахисту, зокрема попереджувальних заходів для виявлення та стримування кібератак.

"ЄС і його держави-члени мають зменшити стратегічну залежність свого потенціалу і ланцюжків поставок, розробити й освоїти передові технології кіберзахисту", - йдеться в постанові.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3972
  0,1719
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0589  0,02 0,05 37,5770  0,03 0,08
EUR 40,1233  0,02 0,06 40,9256  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес