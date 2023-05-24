Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки

Міністри оборони країн Євросоюзу вирішили почати зміцнювати стійкість ЄС і його держав-членів перед кіберзагрозами і вжити заходів захисту від актів агресії в кіберпросторі.

"Оскільки кіберпростір є полем стратегічної конкуренції, ризики для безпеки й оборони ЄС збільшуються в умовах зростання геополітичної напруженості та посилення залежності від цифрових технологій", - ідеться в постанові Ради ЄС, ухваленій у вівторок. У засіданні брали участь міністри оборони держав-членів.

Вони наголосили на важливості суттєвих інвестицій і окремих держав, і спільних у створення технічного потенціалу кіберзахисту. Вітається кооперація всередині ЄС та із зовнішніми партнерами, між військовими та цивільними кіберспільнотами, між державним сектором і "надійною приватною екосистемою". Запропоновано створити координаційний центр ЄС із кіберзахисту.

ЄС, на думку міністрів, повинен мати свої власні можливості для здійснення операцій із кіберзахисту, зокрема попереджувальних заходів для виявлення та стримування кібератак.

"ЄС і його держави-члени мають зменшити стратегічну залежність свого потенціалу і ланцюжків поставок, розробити й освоїти передові технології кіберзахисту", - йдеться в постанові.