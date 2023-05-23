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Річард Грант
Китай збудує залізницю до Європи в обхід Росії
22:21 22.05.2023 |
Китай, Узбекистан і Киргизстан домовилися про будівництво залізниці у напрямку Європи в обхід території Росії.
Тристоронній документ про наступні кроки щодо будівництва залізниці було підписано на саміті у китайському Сіані, повідомляє узбецька служба Радіо Свобода.
Угоду про будівництво нової залізниці було укладено 14 вересня 2022 року в рамках саміту ШОС в Узбекистані. Новий документ визначатиме наступні кроки реалізації проєкту, такі як розробка детального проєктування, дослідження та визначення моделі інвестицій та фінансування.
Планується, що новий шлях розпочинатиметься на Торугартському перевалі в Киргизстані, де вже існує залізнична гілка з Китаю, і пройде на північ, через поселення Арпа та Макмал до Джалал-Абада, де з'єднається із залізничною мережею Узбекистану. Звідти маршрут планується продовжити до Туреччини із кінцевою точкою у ЄС.
Очікується, що нова залізнична магістраль дозволить скоротити шлях до Європи на 7-8 днів. За попередніми підрахунками, обсяг перевезень новою магістраллю може досягати 5 млн тонн на рік.
За підсумками переговорів з лідерами Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану Китай пообіцяв їм 26 млрд юанів ($3,6 млрд) у вигляді фінансової підтримки та "безкоштовної допомоги", а також запропонував розширити співпрацю у військовій сфері.
Саміт "Центральна Азія-Китай" проходив у Сіані 18-19 травня. Крім китайського керівництва, у ньому взяли участь президенти Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану. Це перша повноформатна зустріч між Китаєм та п'ятьма лідерами країн Центральної Азії за останній 31 рік.
19 травня глава Компартії Китаю Сі Цзіньпін та президенти країн Центральної Азії також підписали Сіаньську декларацію про взаємну підтримку.
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