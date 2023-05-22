Китайський регулятор заборонив компаніям купувати чипи в американської Micron

Управління з питань кіберпростору Китаю заборонило провідним виробникам комп'ютерного обладнання купувати продукцію Micron Technology, найбільшого виробника чипів пам'яті в США.

"Оператори критичної інформаційної інфраструктури в Китаї мають припинити закупівлі продукції у Micron", - цитує MarketWatch заяву регулятора.

У заяві немає подробиць, але йдеться про те, що чипи Micron становлять "серйозні ризики для мережевої безпеки".

Раніше влада США, Європи та Японії ухвалила низку заходів для обмеження доступу Китаю до просунутих мікрочипів та інших технологій, які можуть використовуватися у військовій промисловості. Реакція Пекіна була стриманою, оскільки китайські компанії імпортують чипи на суму близько $300 млрд на рік і не можуть замінити такий обсяг за рахунок внутрішнього виробництва, зазначає MarketWatch.

