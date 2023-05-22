У Греції за місяць можуть відбутися нові вибори попри впевнену перемогу партії прем'єра

У Греції вже наприкінці червня можуть відбутися нові парламентські вибори, оскільки керівна партія хоч і перемогла на виборах 21 травня, але не отримала достатньої кількості місць в парламенті, щоб виконати свою обіцянку керувати самостійно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Партія "Нова демократія" прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса отримала 40,8% голосів у неділю проти 20,1% у лівої СИРІЗА, і ця впевнена перемога свідчить про те, що консерватори не будуть об'єднувати зусилля з будь-якою іншою партією.

Це був приголомшливий успіх для Міцотакіса, адміністрації якого довелося мати справу зі скандалом з прослуховуванням, пандемією COVID, кризою вартості життя і смертельною залізничною катастрофою в лютому, яка викликала обурення громадськості.

Прем'єр сказав, що налаштований на друге голосування, яке відбудеться за напівпропорційною виборчою системою, зі змінною шкалою бонусів за місце, що збільшує шанси його партії на повну перемогу.

"Динаміка результату була більш ніж зрозумілою: громадяни хочуть сильний уряд з чотирирічним терміном повноважень, (для проведення) сміливіших реформ", - заявив Міцотакіс.

У понеділок президентка Катерина Сакелларопулу вручила Міцотакісу його триденний мандат на формування уряду. Якщо спроба буде невдалою, після цього по черзі триденний мандат матимуть СІРІЗА та соціалістична партія ПАСОК. Жодна з партій не має достатньо голосів для самостійного формування уряду, то ж нові вибори виглядають ймовірними.