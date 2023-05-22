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Італійський ракетний есмінець посилить ППО Польщі на півроку
11:40 22.05.2023 |
Італійський ракетний есмінець Caio Duilio прибув до Польщі, щоб посилити ППО об'єкти інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.
"Італійці посилюватимуть нашу протиповітряну оборону не менше шести місяців", - заявив віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, маючи на увазі прибуття італійського корабля Caio Duilio до Гдині.
За словами Блащака, ракетний есмінець Caio Duilio з потужним зенітним та протиракетним озброєнням має посилити оборону польського узбережжя та критичної інфраструктури. Повідомляється, що італійський корабель пробуде в польському порту щонайменше півроку.
"Присутність італійського корабля - результат моїх переговорів із Гвідо Крозетто, міністром оборони Італії. Італійці зміцнять нашу протиповітряну оборону щонайменше на шість місяців", - написав він після візиту до Риму.
Італійський корабель, що прибув до порту ВМС у Гдині, має 153 метри завдовжки та 20,3 метри завширшки. Есмінець озброєний ракетним комплексом PAAMS із 48 вертикальними пусковими установками для зенітних ракет Aster 15/Aster 30 (дальність бою - 30 та 120 км). Корабель також оснащений вісьмома пусковими установками протикорабельних ракет Otomat і оснащений гарматами 25 і 76 мм, а також торпедними установками.
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