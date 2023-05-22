Фінансові новини
- |
- 22.05.23
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Наступний саміт G7 пройде в Італії
10:22 22.05.2023 |
Італія прийме наступний, 50-й саміт країн "Великої сімки", який заплановано на літо 2024 року.
Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Italy24.
"Ми обрали Апулію, тому що вона має символічне значення: упродовж століть вона служила мостом між Заходом та Сходом", - заявила прем'єр-міністр.
За її словами, саміт, ймовірно, відбудеться після середини червня. Про місце проведення 50-го саміту Мелоні оголосила на прес-конференції у Хіросімі - в Японії, де проходить саміт G7 2023 року.
Саміт G7 у Хіросімі
У Хіросімі проходить 49-й саміт G7, він завершиться 21 травня. Президент України Володимир Зеленський також бере участь у саміті. Серед країн-членів "великої сімки" такі країни, як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.
Лідери країн G7 під час саміту ухвалили план протидії ризикам, що виникли через російське "озброєння енергетики" . Вони виступили проти того, що Росія використовує енергетичну та економічну залежність як важелі впливу.
Крім цього, лідери G7 домовилися й надаліпідтримувати Україну перед агресивною війною Росії. При цьому вони закликали Китай тиснути на країну-агресора. Також очікується, що президент США Джо Байден під час саміту оголосить новий пакет допомоги Україні на 375 млн. доларів після зустрічі з Володимиром Зеленським.
Попередній, 48-й саміт, проходив з 26 по 28 червня 2022 року в Німеччині, в замку Ельмау.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України
|Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн
|Байден схвалив навчання українців на F-16 і подальше надання винищувачів
|Зеленський прибув до Саудівської Аравії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пашинян пригрозив виходом Вірменії з ОДКБ
|Китай посилює перевірки старих нафтових танкерів
|Китай відмовився купувати у Росії зерно, - Bloomberg
|Молдова не розглядає Росію як стратегічного партнера – Санду
|Прем'єр Вірменії заявив про готовність визнати Карабах частиною Азербайджану
|У Греції за місяць можуть відбутися нові вибори попри впевнену перемогу партії прем'єра
Бізнес
|США представили концепт унікального експериментального літака X-65 з активним управлінням потоком
|Надзвуковий пасажирський літак NASA X-59 здійснить перший політ до кінця 2023 року
|Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект
|MediaTek має намір інтегрувати графіку NVIDIA в ARM-процесори для смартфонів та ноутбуків у 2024 році
|Нафтогігант Shell використовуватиме нову технологію на основі ШІ для глибоководної розвідки
|Google видалить акаунти, якими не користувалися понад два роки
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів