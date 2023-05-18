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АНАЛІТИКА

Розробник ChatGPT закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект

 

Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман закликав законодавців США регулювати штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

16 травня, очільник компанії, яка створила чат-бот "ChatGPT" Сем Альтман дав свідчення перед комітетом Сенату про можливості та недоліки нової технології. Він запропонував створити нове агентство для ліцензування компаній, які займаються ШІ.

Альтман визнав вплив штучного інтелекту на економіку, включаючи ймовірність того, що ці технології можуть замінити деякі робочі місця, що призведе до звільнень у певних сферах.

"Це вплине на робочі місця. Ми намагаємося це чітко висловити", - зазначив генеральний директор OpenAI.

Також він висловив стурбованість потенційним впливом на демократію та тим, як ШІ можна використовувати для надсилання цілеспрямованої дезінформації під час виборів.

Сенатор Річард Блюменталь зауважив, що майбутнє, де домінує ШІ, "не обов'язково є тим майбутнім, якого ми хочемо".

"Нам потрібно максимізувати користь над мінусами. Зараз у Конгресу є вибір. У нас був такий же вибір, коли ми зіткнулися з соціальними мережами. Ми не змогли скористатися цим моментом", - зазначив представник конгресу.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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