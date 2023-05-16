Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро: отримав схвалення Кремля

Російська влада схвалила продаж російських активів концерну Volkswagen місцевому автодилерському холдингу "Авілон" у рамках угоди за зниженою ціною, яка демонструє проблеми, з якими стикаються західні компанії при виході з Росії.

Про це пише Financial Times.

"Минулого року Росія запровадила низку жорстких критеріїв для західних компаній, які виходять з країни, включаючи продаж зі знижкою не менше 50 відсотків і "добровільне пожертвування" до російської військової скарбниці", - пише газета.

Вартість продажу не перевищить 125 млн євро, пише російський "Интерфакс".

VW відмовився коментувати цю цифру.