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Нетаньяху оголосив про завершення спецоперації проти «Ісламського джихаду»
09:41 15.05.2023 |
В Ізраїлі завершили спецоперацію проти терористичної організації "Ісламський джихад".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
"Учора ввечері ми успішно завершили п'ятиденну боротьбу з терористичною організацією "Ісламський джихад", - повідомив прем'єр.
За його словами, виконання було "дійсно ідеальним". За повної несподіванки та постійного прояву ініціативи війська Ізраїля ліквідували всю верхівку "Ісламського джихаду" в Газі.
"Ми ліквідували десятки терористів, знищили 17 штабів "Джихаду", склади ракет, протитанкові розрахунки й багато іншого", - пояснив Нетаньягу.
Нагадаємо, вранці 9 травня Ізраїль ліквідував трьох командирів "Ісламського джихаду", почавши операцію "Щит і стріла".
У відповідь із сектора Газа було випущено сотні ракет ізраїльськими містами. Відомо про влучання в будинки.
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