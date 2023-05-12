Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT

 

Європейський союз планує прокладання підводного інтернет-кабелю для покращення зв'язку з Грузією та зниження залежності від ліній, що проходять через Росію. Про це пише Financial Times із посиланням на програмний документ Європейської комісії.

Кабель вартістю 45 млн євро зв'яже країни-члени ЄС із Кавказом через міжнародні води у Чорному морі та протягнеться на 1100 км.

Проєкт спрямований на зниження "залежності регіону від наземних оптоволоконних з'єднань, які проходять транзитом через Росію", йдеться у документі Єврокомісії.

ЄС та Грузія домовилися протягнути інтернет-кабель дном Чорного моря у 2021 році для покращення цифрового зв'язку в Грузії. Війна в Україні надала проєкту додаткового імпульсу з огляду на "необхідність створити більш надійне та стабільне з'єднання", прокоментувало FT джерело, ознайомлене з проєктом.

Термін реалізації проєкту наразі не погоджений.

Існує ще один проєкт з прокладання інтернет-кабелю в Чорному морі, зазначають у FT. Британський Vodafone також вивчає можливість прокладання кабельного маршруту в рамках проєкту Kardessa. Кабель з'єднає Україну з Болгарією, Туреччиною та Грузією, а потім протягнеться під землею до Вірменії, Казахстану і далі в Азію.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9713
  0,0731
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2766  0,05 0,15 37,8434  0,02 0,05
EUR 40,6648  0,15 0,37 41,5393  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес