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ЄС прокладе інтернет-кабель дном Чорного моря, щоб знизити залежність від Росії – FT
13:15 12.05.2023 |
Європейський союз планує прокладання підводного інтернет-кабелю для покращення зв'язку з Грузією та зниження залежності від ліній, що проходять через Росію. Про це пише Financial Times із посиланням на програмний документ Європейської комісії.
Кабель вартістю 45 млн євро зв'яже країни-члени ЄС із Кавказом через міжнародні води у Чорному морі та протягнеться на 1100 км.
Проєкт спрямований на зниження "залежності регіону від наземних оптоволоконних з'єднань, які проходять транзитом через Росію", йдеться у документі Єврокомісії.
ЄС та Грузія домовилися протягнути інтернет-кабель дном Чорного моря у 2021 році для покращення цифрового зв'язку в Грузії. Війна в Україні надала проєкту додаткового імпульсу з огляду на "необхідність створити більш надійне та стабільне з'єднання", прокоментувало FT джерело, ознайомлене з проєктом.
Термін реалізації проєкту наразі не погоджений.
Існує ще один проєкт з прокладання інтернет-кабелю в Чорному морі, зазначають у FT. Британський Vodafone також вивчає можливість прокладання кабельного маршруту в рамках проєкту Kardessa. Кабель з'єднає Україну з Болгарією, Туреччиною та Грузією, а потім протягнеться під землею до Вірменії, Казахстану і далі в Азію.
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