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АНАЛІТИКА

В Ізраїлі ЗРК «Праща Давида» вперше збив ракету під час атаки з сектору Газа, - ЗМІ

 

Сьогодні, 10 травня, система протиракетної оборони "Праща Давида" вперше збила ракету під час атаки. Обстріл відбувався з сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Сьогодні під час ракетного обстрілу Тель-Авіва з сектору Газа система ППО "Праща Давида" успішно перехопила один зі снарядів", - наводить видання слова неназваного військового джерела.

При цьому журналісти зазначають, що це перше успішне перехоплення ракети, яке здійснив ізраїльський комплекс.

Варто зауважити, що "Праща Давида" здатна перехоплювати ворожі повітряні цілі на відстані від 30 до 300 км.

У 2018 році під час першого відомого оперативного застосування систему намагалися випробувати проти ракет, які запустили з Сирії. Вони прямували у бік Ізраїлю, але зрештою впали на сирійській території.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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