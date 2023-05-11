Ірландія створює власний суверенний фонд на 90 млрд євро

Уряд Ірландії створює суверенний фонд добробуту в розмірі 90 мільярдів євро, кошти з якого витрачатимуться в умовах поступового старіння населення й скорочення робочої сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Міністр фінансів Ірландії Майкл Макграт пояснив, що створення фонду необхідне через значний профіцит бюджету, залежність Ірландії від нестабільних податкових платежів корпорацій та "значні фіскальні витрати", які очікують країну в майбутньому.

"Для мене вкрай очевидно, що ми повинні це зробити, тому що ми отримуємо величезну кількість надходжень від податку на прибуток підприємств, і в майбутньому це не буде тривати нескінченно довго", - сказав він на пресконференції Дубліні.

Ірландія тривалий час отримує значні надходження через низький корпоративний податок у 12,5%, у результаті чого вона стала привабливим місцем для великого бізнесу й представництв американських технологічних компанії.

Лише у 2022 році обсяг податків, який збере Ірландія з бізнесу, може сягнути 24 мільярди євро, а до 2026-го - зрости до 27 мільярдів євро. Водночас уряд країни не раз застерігав, що покладатись на це джерело доходу в довгостроковій перспективі ненадійно.

У зв'язку з цим в Ірландії готуються створити суверенний фонд за зразком Норвегії, яка наповнювала його надлишковими нафтогазовими доходами у 1990-х роках. В ірландському випадку фонд буде капіталізований за рахунок непередбачених податкових надходжень від бізнесу і "певної частини майбутнього бюджетного профіциту".

У найближчі місяці держава вирішить, скільки коштів відкладати у фонд на рік. Міністерство фінансів заявило, що до 2030 року фонд отримає щонайменше 34 мільярди євро, а загалом планується спрямувати до 90 мільярдів.

Водночас, згідно з розрахунками Мінфіну, якщо Ірландія вирішить відкласти більшу суму, отримає високий дохід на ці гроші та реінвестує їх до 2035 року, загальна вартість фонду може досягти 142 мільярдів євро.