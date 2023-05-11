Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ірландія створює власний суверенний фонд на 90 млрд євро

 

Уряд Ірландії створює суверенний фонд добробуту в розмірі 90 мільярдів євро, кошти з якого витрачатимуться в умовах поступового старіння населення й скорочення робочої сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Міністр фінансів Ірландії Майкл Макграт пояснив, що створення фонду необхідне через значний профіцит бюджету, залежність Ірландії від нестабільних податкових платежів корпорацій та "значні фіскальні витрати", які очікують країну в майбутньому.

"Для мене вкрай очевидно, що ми повинні це зробити, тому що ми отримуємо величезну кількість надходжень від податку на прибуток підприємств, і в майбутньому це не буде тривати нескінченно довго", - сказав він на пресконференції Дубліні.

Ірландія тривалий час отримує значні надходження через низький корпоративний податок у 12,5%, у результаті чого вона стала привабливим місцем для великого бізнесу й представництв американських технологічних компанії.

Лише у 2022 році обсяг податків, який збере Ірландія з бізнесу, може сягнути 24 мільярди євро, а до 2026-го - зрости до 27 мільярдів євро. Водночас уряд країни не раз застерігав, що покладатись на це джерело доходу в довгостроковій перспективі ненадійно.

У зв'язку з цим в Ірландії готуються створити суверенний фонд за зразком Норвегії, яка наповнювала його надлишковими нафтогазовими доходами у 1990-х роках. В ірландському випадку фонд буде капіталізований за рахунок непередбачених податкових надходжень від бізнесу і "певної частини майбутнього бюджетного профіциту".

У найближчі місяці держава вирішить, скільки коштів відкладати у фонд на рік. Міністерство фінансів заявило, що до 2030 року фонд отримає щонайменше 34 мільярди євро, а загалом планується спрямувати до 90 мільярдів.

Водночас, згідно з розрахунками Мінфіну, якщо Ірландія вирішить відкласти більшу суму, отримає високий дохід на ці гроші та реінвестує їх до 2035 року, загальна вартість фонду може досягти 142 мільярдів євро.
Ключові теги: Ірландія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0444
  0,0439
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3200  0,04 0,10 37,8508  0,03 0,07
EUR 40,8080  0,02 0,06 41,6132  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес