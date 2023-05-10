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АНАЛІТИКА

Італія запевнила США, що вийде з китайської ініціативи «Один пояс, один шлях», - Bloomberg

 

Італія дала зрозуміти США, що має намір вийти з інвестиційної угоди з Китаєм "Один пояс, один шлях" до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила спікера Палати представників США Кевіна Маккарті під час зустрічі в Римі, що її уряд виступає за вихід з ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях".

Італія приєдналася до цієї ініціативи у 2019 році, коли прем'єр-міністром був Джузеппе Конте, ставши єдиною країною G7, яка приєдналася до угоди.

Участь буде автоматично продовжена у 2024 році, якщо Італія не заявить про вихід з угоди. Дипломатичні радники прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні все ще обговорюють деталі та терміни ухвалення рішення, побоюючись економічної помсти з боку Китаю.

Китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" профінансувала інфраструктурні проекти по всьому світу на 900 мільярдів доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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