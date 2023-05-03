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АНАЛІТИКА

У Німеччині та Італії тривають масштабні рейди проти мафії, видано понад 100 ордерів

 

З самого ранку слідчі по всьому світу проводять заходи проти калабрійської мафіозної організації "Ндрангета", в тому числі і в Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

В рамках операції "Еврика" буде виконано понад 100 ордерів на арешт за торгівлю наркотиками та відмивання грошей.

Невелике калабрійське село Сан-Лука перебуває в стані облоги з самого ранку. Там дислокуються добре озброєні спецпідрозділи карабінерів. Опорний пункт калабрійської мафіозної організації "Ндрангета", що налічує 3400 мешканців, наразі є одним із стратегічних центрів всесвітньої антимафіозної операції "Еврика".

Слідчі з різних країн вже майже чотири роки працюють над цим процесом, який вважається найбільшою міжнародною акцією проти "Ндрангети", що коли-небудь відбувалася.

У Німеччині основними районами розслідування є землі Північний Рейн-Вестфалія, Баварія і Тюрінгія. Координує рейди в Німеччині центральний і контактний пункт з переслідування організованої злочинності (ZeOS NRW) при прокуратурі Дюссельдорфа, а в Італії - прокуратура Реджо-Калабрії. Нитки всієї операції "Еврика" сходяться в європейських правоохоронних органах EUROJUST та EUROPOL.

Слідство зосереджується на клані 'Ндрангета з села Сан-Лука. Стверджується, що вони контрабандою ввозили великі партії кокаїну в Європу з таких країн, як Колумбія, Бразилія та Еквадор. Наркотики привозили контейнеровозами в такі порти, як Антверпен, Роттердам або Джойя-Тауро в Калабрії, а частину кокаїну переправляли далі до Австралії. Для відмивання незаконних наркогрошей підозрювані інвестували в ресторани, піцерії, кафе і кафе-морозиво. Йдеться про ймовірну мережу відмивання грошей у Німеччині, Бельгії, Португалії та Аргентині.

Під час розслідування слідчі отримали доступ до внутрішніх чатів підозрюваних з криптографічних мобільних телефонів. Очевидно, йдеться про пристрої від нині закритих провайдерів EncroChat і SkyECC. Згідно з інформацією MDR і FAZ, це буде перший випадок, коли такі криптотелефони можуть відігравати важливу роль у міжнародних антимафіозних процесах.
 

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