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АНАЛІТИКА

ЄС і США попередили Малайзію про ризик для нацбезпеки через заявку Huawei на запуск 5G

 

ЄС та США попередили Малайзію про ризики для національної безпеки у зв'язку із заявкою Huawei на роль постачальника 5G.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що посли ЄС і США в Малайзії написали листи уряду країни після того, як там вирішили переглянути рішення про укладення з компанією Ericsson угоди на будівництво державної мережі 5G після перемоги компанії у тендері на 2,5 млрд дол.

"Розгляд проєкту 5G, який мав завершитися до кінця березня, став перевіркою того, чи зможе новий уряд прем'єр-міністра Анвара Ібрагіма забезпечити стабільність після років політичного хаосу, а також його здатності жонглювати відносинами із Заходом і Китаєм.

Китайський виробник телеком-обладнання Huawei, внесений Вашингтоном до "чорного списку", активно лобіював надання йому ще одного шансу на участь у розбудові мережі Малайзії", - пише газета.

Посол США в Малайзії Брайан Макфітерс попередив про "ризики для національної безпеки", якщо Малайзія не дотримуватиметься свого початкового плану розгортання 5G.

"Високопосадовці у Вашингтоні погоджуються з моєю думкою, що зміна існуючої моделі підірве конкурентоспроможність нових галузей, зупинить зростання 5G в Малайзії і зашкодить міжнародному іміджу Малайзії, сприятливому для ведення бізнесу", - йдеться в листі, з яким ознайомилася FT.

"США та інші країни, як і міжнародна бізнес-спільнота, надають пріоритет справедливому та прозорому процесу перевірки та недоторканності контрактів. Допуск ненадійних постачальників до будь-якої частини мережі також наражає інфраструктуру Малайзії на ризики для національної безпеки", - йдеться також у документі.

Посол і голова делегації ЄС в Малайзії Міхаліс Рокас заявив, що будь-які зміни "можуть негативно і суттєво вплинути на умови контракту, узгоджені під час запуску відкритого тендеру".

Він зазначив, що ЄС інвестував у Малайзію понад 25 мільярдів євро, і європейські компанії "високо цінують чіткий політичний курс".

Будь-які зміни "вплинуть не лише на обраного підрядника, але, ймовірно, вплинуть на привабливість Малайзії як ділового напрямку для інвесторів з ЄС, зокрема, на сектори високих технологій, які покладаються на перевірених постачальників 5G", - написав він.

Угода з Ericsson дозволила Малайзії запустити єдину державну мережу, що, на думку експертів, означає менші витрати і швидше розгортання.

Малайзія, яка була однією з найповільніших країн у регіоні з розгортання 5G, пообіцяла досягти 80-відсоткового покриття населення до кінця 2023 року. За даними уряду, цей показник вже перевищив 50%.

Ericsson і посольство США відмовилися від коментарів. Huawei, представники ЄС і міністерства зв'язку Малайзії не відповіли на запит про коментарі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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