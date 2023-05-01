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АНАЛІТИКА

Фінансова прокуратура Франції перевіряє Auchan в РФ на предмет корупції, - ЗМІ

 

Фінансова прокуратура Франції з 2020 року веде розслідування щодо російського підрозділу французької компанії Auchan за підозрою у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Challenges.

Судове джерело повідомило, що стосовно російської філії групи Auchan з 2020 року ведеться судове розслідування, порушене Фінансовою прокуратурою Франції, зокрема у зв'язку з корупцією щодо іноземної публічної посадової особи.

Обшуки в компанії проходили ще 2020 року. Центральне управління боротьби з корупцією, фінансовими та податковими правопорушеннями Франції допитувало діючих та колишніх співробітників російського підрозділу.

Серед допитаних як свідки - генеральний секретар групи, директор з міжнародної безпеки та колишній директор з безпеки російського підрозділу. У групі Auchan заявили, що мета розслідування полягає у з'ясуванні фактів усередині російського підрозділу, але що він не спрямований проти групи, яка є потерпілою в цій справі і залишає за собою право виступити громадянським позивачем.

"Auchan повністю відповідає на запити французького правосуддя у цій справі, яка, нагадаємо, є справою про шахрайство та завищення вартості товарів, які "Ашан Росія" купує в Росії, і, отже, виключно російською справою", - додали в компанії.

Нагадаємо, що французька компанія Auchan розвиває свій бізнес у Росії, попри війну в Україні. Вона відкриє нову мережу магазинів.

Раніше стало відомо, що Національне агентство протидії корупції включило французьку корпорацію Ашан до переліку міжнародних спонсорів тероризму.

Також ми писали, що, згідно з розслідуванням The Insider, російський "Ашан" з початку війни постачає товари окупантам під виглядом "гуманітарної допомоги".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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