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Фінансова прокуратура Франції перевіряє Auchan в РФ на предмет корупції, - ЗМІ
10:50 01.05.2023 |
Фінансова прокуратура Франції з 2020 року веде розслідування щодо російського підрозділу французької компанії Auchan за підозрою у корупції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Challenges.
Судове джерело повідомило, що стосовно російської філії групи Auchan з 2020 року ведеться судове розслідування, порушене Фінансовою прокуратурою Франції, зокрема у зв'язку з корупцією щодо іноземної публічної посадової особи.
Обшуки в компанії проходили ще 2020 року. Центральне управління боротьби з корупцією, фінансовими та податковими правопорушеннями Франції допитувало діючих та колишніх співробітників російського підрозділу.
Серед допитаних як свідки - генеральний секретар групи, директор з міжнародної безпеки та колишній директор з безпеки російського підрозділу. У групі Auchan заявили, що мета розслідування полягає у з'ясуванні фактів усередині російського підрозділу, але що він не спрямований проти групи, яка є потерпілою в цій справі і залишає за собою право виступити громадянським позивачем.
"Auchan повністю відповідає на запити французького правосуддя у цій справі, яка, нагадаємо, є справою про шахрайство та завищення вартості товарів, які "Ашан Росія" купує в Росії, і, отже, виключно російською справою", - додали в компанії.
Нагадаємо, що французька компанія Auchan розвиває свій бізнес у Росії, попри війну в Україні. Вона відкриє нову мережу магазинів.
Раніше стало відомо, що Національне агентство протидії корупції включило французьку корпорацію Ашан до переліку міжнародних спонсорів тероризму.
Також ми писали, що, згідно з розслідуванням The Insider, російський "Ашан" з початку війни постачає товари окупантам під виглядом "гуманітарної допомоги".
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