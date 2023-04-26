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Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
08:54 26.04.2023 |
Німецький автовиробник Mercedes-Benz AG поставив до відома російських власників автомобілів цієї марки про припинення роботи електронного сервісу Mercedes me ID у Росії.
Сервіс припинив працювати 25 квітня, повідомляє російське інформагентство РБК.
Такий сервіс дозволяв водіям проводити безліч операцій з автомобілем віддалено через додаток. У тому числі, через програму можна було закрити автомобіль, віддалено запустити двигун чи кондиціонер. Також за допомогою програми можна було припаркувати машину просто стоячи поряд з нею і знайти машину на парковці.
Онлайн-сервіси до припинення їх роботи були доступні для моделей автомобілів, випущених у різний час з 2018 року: A-Клас, C-Клас, CLS, E-Клас, G-Клас та S-Клас.
У компанії повідомили, що за певних обставин деактивація сервісу може вплинути на інші договори, такі як Mercedes me connect.
Присвячений роботі сервісу розділ на офіційному сайті компанії вже не працює.
Як повідомлялося, раніше у квітні Mercedes-Benz завершив продаж усіх своїх активів у Росії місцевій дилерській групі "Автодом", включаючи сій завод поблизу Москви, та пішов з російського ринку.
Завод Mercedes-Benz в індустріальному парку "Єсипово" у Підмосков'ї будувався протягом двох років і відкрився лише навесні 2019 року. Його виробничі потужності розраховані на випуск за повним циклом 25-30 тис. автомобілів на рік. Першою моделлю підприємства став седан Е-класу. Планувалося поступово налагоджувати випуск позашляховиків GLE, GLC та GLS.
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