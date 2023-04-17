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АНАЛІТИКА

Італія передала Україні частину самохідних гаубиць М109 і планує надати ще – ЗМІ

 

Італія передала і планує передати Україні найближчим часом загалом 60 самохідних артилерійських гаубиць М109.

Про це стало відомо італійському виданню La Republica, повідомляє "Європейська правда".

Як стверджує видання, десятки гаубиць були відремонтовані коштом США, і деякі з них вже перебувають на передовій. Рішення про передачу цих системи ухвалив ще уряд Маріо Драгі.

"Вже кілька тижнів поспіль на відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських позиціях. Таким чином, вони свідчать про важливість внеску Італії у військові операції опору", - йдеться у публікації видання.

За даними джерел видання, загалом шістдесят гаубиць уже надано київським військам або буде поставлено в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Італія спільно з Францією обіцяла передати Україні комплекси SAMP/T-MAMBA, українські військові ймовірно вже пройшли навчання на них.

Окрім того, Італія планувала передати й інші системи ППО.
Ключові теги: Італія
 

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