Фінансові новини
- |
- 17.04.23
- |
- 08:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Італія передала Україні частину самохідних гаубиць М109 і планує надати ще – ЗМІ
08:32 17.04.2023 |
Італія передала і планує передати Україні найближчим часом загалом 60 самохідних артилерійських гаубиць М109.
Про це стало відомо італійському виданню La Republica, повідомляє "Європейська правда".
Як стверджує видання, десятки гаубиць були відремонтовані коштом США, і деякі з них вже перебувають на передовій. Рішення про передачу цих системи ухвалив ще уряд Маріо Драгі.
"Вже кілька тижнів поспіль на відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських позиціях. Таким чином, вони свідчать про важливість внеску Італії у військові операції опору", - йдеться у публікації видання.
За даними джерел видання, загалом шістдесят гаубиць уже надано київським військам або буде поставлено в найближчому майбутньому.
Нагадаємо, Італія спільно з Францією обіцяла передати Україні комплекси SAMP/T-MAMBA, українські військові ймовірно вже пройшли навчання на них.
Окрім того, Італія планувала передати й інші системи ППО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій
|Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
|У США арештували підозрюваного у справі про «злив» секретних документів Пентагону
|Уряд Німеччини дозволив Польщі поставку винищувачів МіГ-29 Києву – ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Франція, Німеччина та Великобританія нададуть додаткову підтримку Україні на суму понад $5 млрд
|Пентагон виділить понад $215 млн на модернізацію виробництва Javelin та Stinger
|Італія передала Україні частину самохідних гаубиць М109 і планує надати ще – ЗМІ
|Канада для підготовки військовослужбовців ЗСУ розгорнула в Польщі три навчальні тренажери танків Leopard 2
|Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 «Руслан»
|Нідерланди виділяють Україні 100 млн євро на підтримку фермерів і підготовку до зими
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
Бізнес
|OPPO Find X6 Pro - найкращий у світі камерофон за версією DxOMark
|ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій USB — зловмисники можуть завантажити на гаджет шкідливе ПЗ
|Маск ліквідував компанію Twitter Inc. - соціальна мережа отримала нового власника
|Microsoft офіційно запустила PC Game Pass в Україні (та ще 39 країнах) — 26,99₴ за перші три місяці (далі 190₴/міс)
|Alibaba офіційно представив свою модель штучного інтелекту Tongyi Qianwen
|Китай планує ввести обовэязкові перевірки безпеки для ШІ-сервісів
|Майже половині IT-спеціалістів переглянули зарплату, 15% зменшили виплати, – дослідження